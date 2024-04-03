Один человек погиб в результате землетрясения на Тайване

Фото: телеграм-канал Mash

По меньшей мере один человек погиб и свыше 50 пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло у побережья Тайваня. Об этом со ссылкой на противопожарное управление острова сообщило агентство Reuters.

В ведомстве также сообщили, что два здания обрушились, и некоторые люди, предположительно, находятся в ловушке.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени около восточного побережья Тайваня. В 03:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков. Согласно последним данным, тайваньские сейсмологи зафиксировали 20 афтершоков магнитудой от 4,1 до 6,5.

Ряд зданий в городе Хуалянь на Тайване были разрушены из-за буйства стихии. Глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение стало самым мощным за последние 25 лет.

