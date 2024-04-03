В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области был отменен. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

"Уважаемые воронежцы! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", – написал он.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области 2 апреля в 21:48.

Утром того же дня беспилотники нанесли удар по территории Татарстана. Пресс-служба главы региона Рустама Минниханова сообщила, что ВСУ атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

В особой экономической зоне "Алабуга" добавили, что дроны атаковали и здание общежития, в результате чего пострадали люди. По последним данным, число пострадавших выросло до 13 человек.