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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области был отменен. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
"Уважаемые воронежцы! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", – написал он.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области 2 апреля в 21:48.
Утром того же дня беспилотники нанесли удар по территории Татарстана. Пресс-служба главы региона Рустама Минниханова сообщила, что ВСУ атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
В особой экономической зоне "Алабуга" добавили, что дроны атаковали и здание общежития, в результате чего пострадали люди. По последним данным, число пострадавших выросло до 13 человек.