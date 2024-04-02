Фото: 123RF/escapejaaj

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. Силы ПВО России наготове, добавил Гусев.

Также губернатор призвал следить за оповещениями от правительства области или от МЧС РФ. При необходимости гражданам нужно будет быстро уйти в комнату без окон, а при нахождении на улице – в здание, на парковку, спуститься в подземный переход.

Ранее ПВО России сбили два беспилотника над Курском и Курской областью. Губернатор региона Роман Старовойт поблагодарил тех, кто находится на боевом дежурстве, а также предупредил жителей, что нельзя приближаться к обломкам дронов и трогать их, поскольку они могут навредить.