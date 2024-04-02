ПВО РФ сбили второй беспилотник в небе над Курском

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Российские средства ПВО сбили второй БПЛА в небе над Курском. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В своем сообщении он также поблагодарил тех, кто находится сейчас на боевом дежурстве.

Первый беспилотник был сбит 2 апреля над Курском и Курским районом. Старовойт напомнил гражданам, что нельзя приближаться к обломкам дронов и трогать их, поскольку они могут навредить.

Незадолго до этого губернатор предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА в регионе. По его словам, силы и средства ПВО перевели в режим повышенный готовности для отражения нападения.

Также утром 2 апреля ПВО РФ ликвидировали беспилотник в Становлянском районе Липецкой области. Как рассказал губернатор региона Игорь Артамонов, в результате происшествия никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений.