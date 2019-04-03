Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе Москвы загорелась пристройка к магазину "Пятерочка". Из супермаркета эвакуировали покупателей и персонал, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в доме № 6, корпусе 2 на Очаковском шоссе.

"Площадь пожара составила 30 квадратных метров",− уточнил собеседник агентства. Возгорание ликвидировали в 20.44.