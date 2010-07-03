Возбуждено второе дело по факту наезда таксиста на сотрудника ДПС

По факту наезда водителя такси на инспектора ДПС в столице возбуждено второе уголовное дело, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По предварительным данным, обвиняемому предоставили автомобиль такси без проведения предрейсового медосмотра в установленном порядке, что является нарушением правил безопасности.
Также в момент аварии таксист, перевозивший двух человек, находился под действием наркотиков и был лишен водительских прав.
"Следователи дадут соответствующую правовую оценку действиям всех лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров и соблюдение требований законодательства в сфере осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", – сказала она.
Инцидент произошел 31 марта на Третьем транспортном кольце. 25-летний таксист Хусейн Гугаев сбил инспектора ДПС, который оформлял ДТП. Правоохранителя доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Впоследствии выяснилось, что Гугаев был лишен водительских прав в 2017 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, он получал заказы от нескольких агрегаторов.
Против таксиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Таксиста арестовали до 31 мая.
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