В Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих боевиков ИГ

В Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на 3 апреля. Полицейские попытались остановить легковой автомобиль с людьми, которые накануне напали на полицейских. Злоумышленники оказали сопротивление, и правоохрантелям пришлось применить оружие. В результате двое боевиков получили ранения, не совместимые с жизнью.
Их личности уже установлены. По месту жительства одного из боевиков обнаружили замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания.
Среди гражданского населения никто не пострадал. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов также нет.
14 марта в Ставропольском крае нейтрализовали двоих боевиков ИГИЛ. По данным силовиков, они планировали устроить теракт.
При попытке правоохранителей остановить подозрительный автомобиль находящиеся в машине лица открыли огонь из автомата, применили гранату и попытались скрыться. В итоге бандитов ликвидировали.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.