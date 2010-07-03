В Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих боевиков ИГ

Фото: НАК РФ

В Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 3 апреля. Полицейские попытались остановить легковой автомобиль с людьми, которые накануне напали на полицейских. Злоумышленники оказали сопротивление, и правоохрантелям пришлось применить оружие. В результате двое боевиков получили ранения, не совместимые с жизнью.

Их личности уже установлены. По месту жительства одного из боевиков обнаружили замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания.

Среди гражданского населения никто не пострадал. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов также нет.

14 марта в Ставропольском крае нейтрализовали двоих боевиков ИГИЛ. По данным силовиков, они планировали устроить теракт.

При попытке правоохранителей остановить подозрительный автомобиль находящиеся в машине лица открыли огонь из автомата, применили гранату и попытались скрыться. В итоге бандитов ликвидировали.