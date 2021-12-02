Прокуратура начала проверку после обрушения породы на руднике в Приморье

07:48
Фото: EPA/TASS/Brais Lorenzo
Прокуратура инициировала проверку после обрушения горной породы на руднике в городе Дальнегорске в Приморском крае. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.
Инцидент произошел на руднике "2-й Советский".
"На место происшествия выехал прокурор города Дальнегорск Антон Быков", – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ходе проверки прокуроры планируют выяснить причины случившегося. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований закона по охране труда на предприятии.
При выявлении нарушений сотрудники прокуратуры намерены принимать меры реагирования.
"Результаты проверки взяты прокуратурой края на контроль", – добавляется в материале.
Информация о происшествии поступила в МЧС в 03:45 по местному времени. В результате случившегося пострадал один человек.
По данным спасателей, работник рудника попал под закол породы. Позднее пострадавшего подняли на поверхность и передали медикам.
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