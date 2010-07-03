Ребенка с пулей от пневматического пистолета в шее доставили в реанимацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Московские врачи оказывают помощь 10-летнему мальчику, который получил ранение из пневматического пистолета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

Как отмечается, мальчика доставили в реанимацию 1 декабря.

"У ребенка диагностировали пулевое ранение шеи, инородное тело в шее, дыхательную недостаточность. Как выяснилось, пациент получил ранение из пневматического пистолета во время игры с братом в Сергиево-Посадском городском округе", – рассказал собеседник агентства.

По данному факту проводят проверку.

В сентябре в одну из больниц Омска доставили 36-летнюю женщину с травмами головы. В одном из домов на улице Бородина девушка решила сфотографироваться с травматическим пистолетом и случайно выстрелила.