Строительный кран опрокинулся на крыше жилого дома на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Обручевском районе Москвы во время строительных работ опрокинулся строительный кран, установленный на кровле 12-этажного жилого дома, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По данным департамента, в результате падения стрелы крана были разбиты окна квартир на 10, 11 и 12 этажах здания, расположенного на улице Академика Челомея. Уточняется, что никто не пострадал.

Спасатели, используя альпинистское снаряжение и страховки, закрепили свисавшую конструкцию и подняли ее обратно на кровлю, предотвратив опасность дальнейшего падения, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае оператор крана прокатил строителя на крюке подъемного механизма на одной из строек в поселке Соловей Ключ. Видео случившегося получило распространение в соцсетях, после чего прокуратура начала проверку.