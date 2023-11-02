02 ноября, 16:57Происшествия
В МЧС перечислили основные причины взрывов смартфонов
Фото: 123RF/frozenbunn
Причинами взрывов смартфонов являются нелицензионное ПО, механические воздействия и возраст гаджета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергея Дмитриева.
"В настоящий момент мы ведем аналитическую работу. За 9 месяцев у нас фиксируется 204 пожара, связанных с возгоранием или взрывом, который далее привел к возгоранию мобильных устройств", – отметил он.
Если говорить о механическом воздействии, продолжил Дмитриев, то телефоны взрываются, в частности, от падения с высоты. Он также призвал приобретать оригинальную технику, которая прошла все процедуры и сертификации.
Ранее аналитики рекомендовали россиянам почаще менять аккумулятор. Они также посоветовали по возможности не заливать смартфон и не оставлять его под прямыми солнечными лучами. Именно поэтому, отмечали эксперты, основной причиной возгорания телефонов становятся неисправные аккумуляторы, а также использование "неродных" и некачественных зарядок.
"Актуальный репортаж": россиян предупредили о взрывной опасности смартфонов
Читайте также