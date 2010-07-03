Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО ограбили квартиру народной артистки России Екатерины Шавриной, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, речь идет о квартире в жилом комплексе "Изумрудный".

"Поступило сообщение о квартирной краже в новой Москве, 2-я Изумрудная улица. По сообщению заявившей, неизвестный проник в квартиру, похитил деньги и ювелирные украшения", – сообщили в пресс-службе полиции. Личность потерпевшей не уточняется.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионерки. Злоумышленники позвонили 66-летней женщине и представились сотрудниками полиции. Они сообщили, что обманувшие ее экстрасенсы задержаны и осуждены. В связи с этим женщине полагается компенсация. Для ее получения нужно лишь оплатить "налог" в размере 680 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела требуемую сумму.

