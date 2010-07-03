Следователи выясняют причину пожара на Большой Сухаревской

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Жители дома на улице Большая Сухаревская, где накануне произошел пожар, вернулись в свои квартиры. Угрозы обрушения здания нет.

Следователи выясняют причину возгорания. Главная версия – неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, владелец загоревшейся квартиры мог употреблять алкоголь и уснуть с сигаретой.

"От соседа постоянно пахло алкоголем. И у него всегда был очень сильно резкий запах, поэтому мне кажется, там что-то произошло, он не успел потушить и что-то сделать", – рассказал житель дома корреспонденту телеканала Москва 24.

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме в пятницу, 1 ноября. Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже. После этого огонь распространился на верхние этажи и шахту лифта. Из-за пожара эвакуировали 28 человек, троим из которых потребовалась медицинская помощь. Спасатели смогли устранить пожар в 17:08, через два часа после его начала.

Дом был построен в конце XIX века.

"Этот дом украшал ансамбль Сухаревской площади. Доходный дом Варвары Кононовой, заказанный в 1894 году по проекту Александра Меснера", – рассказывает москвовед Дарья Булгакова.

В одном из корпусов этого здания жил режиссер Александр Гинцбург, создатель фильма "Гиперболоид инженера Гарина".

