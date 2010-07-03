Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:00

Следователи выясняют причину пожара на Большой Сухаревской

происшествия пожар

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Жители дома на улице Большая Сухаревская, где накануне произошел пожар, вернулись в свои квартиры. Угрозы обрушения здания нет.

Следователи выясняют причину возгорания. Главная версия – неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, владелец загоревшейся квартиры мог употреблять алкоголь и уснуть с сигаретой.

"От соседа постоянно пахло алкоголем. И у него всегда был очень сильно резкий запах, поэтому мне кажется, там что-то произошло, он не успел потушить и что-то сделать", – рассказал житель дома корреспонденту телеканала Москва 24.

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме в пятницу, 1 ноября. Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже. После этого огонь распространился на верхние этажи и шахту лифта. Из-за пожара эвакуировали 28 человек, троим из которых потребовалась медицинская помощь. Спасатели смогли устранить пожар в 17:08, через два часа после его начала.

Дом был построен в конце XIX века.

"Этот дом украшал ансамбль Сухаревской площади. Доходный дом Варвары Кононовой, заказанный в 1894 году по проекту Александра Меснера", – рассказывает москвовед Дарья Булгакова.

В одном из корпусов этого здания жил режиссер Александр Гинцбург, создатель фильма "Гиперболоид инженера Гарина".

Жители дома на Большой Сухаревской вернулись в свои квартиры

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика