Следователи допрашивают мэра Тулуна Юрия Кариха

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Следственное управление СК по Иркутской области вызвало на допрос мэра Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Это произошло, по его словам, в связи с заведенным на мэра Тулуна уголовным делом по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также из подтопленных территорий. Однако губернатор Иркутской области подчеркнул, что Кариха еще не задержали.

На данный момент, как утверждает Кобзев, идет проверка.

"Оценку действий главы города дадут правоохранительные органы", – отметил он.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали главного инспектора по маломерным судам столичного управления МЧС Сергея Зотова. Его подозревают в совершении преступления по статье 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки").

Позже стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал Зотова до 29 января 2023 года.