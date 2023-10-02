Прокуратура Ульяновска начала проверку после происшествия в школе № 64

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Прокуратура Заволжского района Ульяновска начала проверку из-за травмирования детей во время срабатывания пожарной сигнализации в школе № 64. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ход данной проверки находится на контроле прокуратуры Ульяновской области", – добавили в прокуратуре.

Ранее появилась информация, что дети спрыгнули со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе № 64 Ульяновска и получили переломы ног.

Пожарная сигнализация внезапно сработала во время урока, кто-то из учеников начал бегать по коридору и кричать: "Теракт!" Уточнятся, что дети испугались и начали покидать классы. В одном из них произошла давка, к окну подбежали три пятиклассника и выпали из него.

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