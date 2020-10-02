Российского туриста насмерть придавило окном в турецком отеле

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Житель Татарстана погиб в номере отеля на отдыхе в Турции. Причиной смерти мужчины могло стать неисправное окно, говорится на портале НТР-24.

По словам дочери мужчины, их номер располагался под мансардой, где было специальное автоматическое окно, резко спустившееся и зажавшее отца.

"Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся", – говорит она.

При этом девушка добавила, что администрация гостиницы не помогла им. Теперь семья погибшего россиянина хочет доказать, что смерть произошла из-за халатности руководства отеля.

Ранее россиянин погиб в Турции после неудачного прыжка со скалы. Как уточняется, молодой человек убедил друзей в том, что он не боится прыгнуть в воду с высоты 40 метров.