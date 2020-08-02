Дорожное полотно просело при проведении земляных работ в Москве

18:07 (обновлено 02.08.2020 18:37)
Дорожное полотно просело при проведении земляных работ в столице
Дорожное полотно просело на двух полосах при проведении земляных работ на проспекте Маршала Жукова, передает РИА Новости.
Инцидент произошел возле дома № 3. В экстренных службах уточнили, что площадь проседания дороги – не менее пяти квадратных метров. На место прибыли специалисты. Как сообщает телеканал Москва 24, автомобильное движение на участке перекрыто.
Пресс-служба департамента транспорта уточнила, что недоступно движение по проспекту Маршала Жукова – от улицы Демьяна Бедного до 3-й Хорошевской. Водителей призвали объезжать его по улицам 3-й Хорошевской и Мневникам. Задерживаются автобусы № т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбусы № 20.
В июле провал грунта случился на юго-западе столицы. Из-за происшествия возле дома № 60 по Новочеремушкинской улице на проезжей части образовалась яма три на три метра и глубиной в 2,5 метра.
Асфальт проваливался рядом со станцией метро "Аэропорт". Он ушел под землю больше чем на метр, так что яма заняла целую полосу.
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