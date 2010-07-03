Россиянам рекомендовали быть внимательнее в Таиланде

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Посольство России в Таиланде рекомендует россиянам, находящимся в Бангкоке, ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями и быть внимательнее в общественном транспорте. Рекомендации были даны в связи с рядом взрывов, которые прогремели в Бангкоке в пятницу, 2 августа.

Как сообщает РИА Новости, в дипмиссии призвали граждан России не приближаться к подозрительным предметам – оставленным сумкам, пакетам и так далее.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее сообщила, что россияне не пострадали во время взрывов.

В центральных районах Бангкока произошла серия из семи взрывов. Первые три взрыва раздались с промежутками в пять-семь минут сразу после 5:00 утра по местному времени в районе Прату Нам. Еще один произошел на углу улицы Пхетчабури и два – на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel, где расположены торговая галерея и магазины готовой одежды.

В данный момент известно о двух пострадавших – это работники муниципальных служб, убиравшие мусор.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча решительно осудил серию взрывов в Бангкоке и пообещал гражданам страны защиту и скорейший розыск преступников.