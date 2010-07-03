Россиянам рекомендовали быть внимательнее в Таиланде

Посольство России в Таиланде рекомендует россиянам, находящимся в Бангкоке, ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями и быть внимательнее в общественном транспорте. Рекомендации были даны в связи с рядом взрывов, которые прогремели в Бангкоке в пятницу, 2 августа.
Как сообщает РИА Новости, в дипмиссии призвали граждан России не приближаться к подозрительным предметам – оставленным сумкам, пакетам и так далее.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее сообщила, что россияне не пострадали во время взрывов.
В центральных районах Бангкока произошла серия из семи взрывов. Первые три взрыва раздались с промежутками в пять-семь минут сразу после 5:00 утра по местному времени в районе Прату Нам. Еще один произошел на углу улицы Пхетчабури и два – на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel, где расположены торговая галерея и магазины готовой одежды.
В данный момент известно о двух пострадавших – это работники муниципальных служб, убиравшие мусор.
Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча решительно осудил серию взрывов в Бангкоке и пообещал гражданам страны защиту и скорейший розыск преступников.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.