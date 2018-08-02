В Росавиации опровергли данные об опасном сближении самолетов над Черным морем

02 августа 2018, 16:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Представители Росавиации опровергли информацию об опасном сближении неизвестного самолета с бортом А-330 авиакомпании iFly над Черным морем.
Как пояснили в ведомстве, такие слухи возникли после того, как на борту российского лайнера сработала система предупреждения опасного сближения. Однако этот сигнал оказался ложным. "Опасного сближения не было, угрозы безопасности полета не было", – цитирует ТАСС заявление Росавиации.
Ранее СМИ сообщили, что неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с самолетом А-330 авиакомпании iFly, который выполнял рейс Анталья – Москва. После этого инцидента российский лайнер благополучно сел в аэропорту Внуково.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: