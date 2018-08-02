В Росавиации опровергли данные об опасном сближении самолетов над Черным морем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители Росавиации опровергли информацию об опасном сближении неизвестного самолета с бортом А-330 авиакомпании iFly над Черным морем.

Как пояснили в ведомстве, такие слухи возникли после того, как на борту российского лайнера сработала система предупреждения опасного сближения. Однако этот сигнал оказался ложным. "Опасного сближения не было, угрозы безопасности полета не было", – цитирует ТАСС заявление Росавиации.

Ранее СМИ сообщили, что неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с самолетом А-330 авиакомпании iFly, который выполнял рейс Анталья – Москва. После этого инцидента российский лайнер благополучно сел в аэропорту Внуково.