Шесть человек погибли в результате ДТП в Башкирии

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В Башкирии столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли шесть человек. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД, одна из машин загорелась.

"По предварительным данным, на 1 284-м километре автодороги М-7 "Волга" у грузовика Scania, двигавшегося в направлении Уфы, отлетело переднее левое колесо на встречную LADA Largus. Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "Нивой", – говорится в сообщении.

Уточняется, что загорелся легковой автомобиль, водитель и пять пассажиров которого скончались до приезда скорой помощи.

Ранее руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Михаил Кизлык рассказал, что почти половина ДТП со смертельным исходом происходит из-за высокой скорости.