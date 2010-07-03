В ДТП с микроавтобусом в Грузии пострадали 14 военнослужащих

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Пассажирский микроавтобус перевернулся в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

"Направляющийся из Батуми в Сенаки микроавтобус, который перевозил служащих второй пехотной бригады, сошел с пути и перевернулся. В результате 14 военнослужащих получили разного вида травмы. Пострадавшие были немедленно перевезены в клиники, трое из них уже выписаны из больниц", – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в понедельник, 1 июля. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью". В настоящий момент устанавливается причина ДТП.

22 мая туристический автобус, направлявшийся из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену, перевернулся и упал с дороги. В аварии погибла гид из России. Сообщалось, что еще 37 человек, включая 19 россиян, получили травмы.

35-летнего итальянского водителя, который, возможно, отвлекся во время движения, в результате чего и произошла авария, задержали. Его обвиняют в совершении ДТП с летальным исходом и нанесении увечий третьим лицам.

