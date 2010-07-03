Ространснадзор проверит автобусного перевозчика после ДТП в Уссурийске

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Ространснадзор проверит перевозчика "Автоколонна 1887", чей автобус, перевозивший граждан Китая, перевернулся в Уссурийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Ространснадзора.

"На месте аварии работают сотрудники Ространснадзора. В настоящее время установлено, что перевозчик имеет лицензию. По факту ДТП Ространснадзором будет проведена проверка перевозчика "Автоколонна 1887", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла из-за плохого самочувствия водителя, он мог не справиться с управлением.

Согласно последним данным, в аварии погибли два человека, более 10 человек обратились за медицинской помощью. Всего в автобусе находилось более 40 человек.

На месте ДТП работают бригады скорой помощи. Причины устанавливаются.