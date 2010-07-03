Число госпитализированных в Иркутской области увеличилось до 191

Фото: "Иркутск сегодня"/ТАСС

Еще 38 человек, пострадавших из-за паводка в Иркутской области, поступили в больницы.

Таким образом, общее число госпитализированных достигло 191, сообщили ТАСС во вторник, 2 июля в МЧС по региону. По словам собеседника агентства, среди пострадавших 38 детей. Погибли 14 человек, судьба еще 13 неизвестна.

Режим ЧС действует в пяти районах Иркутской области. После того, как из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках региона, в зоне бедствия оказался 31 населенный пункт. По информации МЧС, эвакуированы более 2 тысяч человек.

Подтоплено свыше 3,7 тысячи домов. Наводнение также повредило 13 автомобильных мостов. Транспортным службам пришлось ограничить движение по федеральной трассе "Сибирь", а также на 17 участках дорог местного значения.

29 июня зону паводка посетил президент России Владимир Путин. Президент поручил проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения, начать выплаты пострадавшим и направить детей в летние лагеря.