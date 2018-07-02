У пожилой москвички украли 300 тысяч долларов из картонной коробки

Фото: depositphotos/blinow61

Пенсионерку в деревне Сатино-Русское в Москве обокрали на 300 тысяч долларов. Женщина хранила сбережения в картонной коробке, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный похитил 300 тысяч долларов у пенсионерки 1953 года рождения. Деньги хранились в картонной коробке, которая находилась в подсобной комнате на третьем этаже дома", – цитирует собеседника РИА Новости.

По словам источника, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, подозреваемым стал уроженец Узбекистана, ранее он работал в этом доме 10 лет. Следователи предполагают, что он находится за пределами России.