Госпитализирован итальянский певец Тото Кутуньо

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Итальянский певец Тото Кутуньо госпитализирован из-за проблем с сердцем. В минувшие выходные он был вынужден отменить концерт в Бельгии, сообщает РИА Новости.

Планировалось, что Кутуньо выступит на фестивале итальянской песни, организованном местным культурным центром.

Сейчас состояние 74-летнего певца оценивается как стабильное. Кутуньо успокоил поклонников, заявив, что почувствовал недомогание из-за жары.

"Через неделю меня выпишут, и спустя несколько дней отдыха я снова отправлюсь в международный тур", – заявил он.

В пресс-службе певца опровергли сообщения, что у Кутуньо проблемы с сердцем.

Тото Кутуньо – певец, композитор, победитель "Евровидения-1990". Прославился благодаря песне "L’italiano". Сотрудничал с Адриано Челентано, Джо Дассеном и Далидой.