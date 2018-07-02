Госпитализирован итальянский певец Тото Кутуньо

2 июля, 12:24
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Итальянский певец Тото Кутуньо госпитализирован из-за проблем с сердцем. В минувшие выходные он был вынужден отменить концерт в Бельгии, сообщает РИА Новости.
Планировалось, что Кутуньо выступит на фестивале итальянской песни, организованном местным культурным центром.
Сейчас состояние 74-летнего певца оценивается как стабильное. Кутуньо успокоил поклонников, заявив, что почувствовал недомогание из-за жары.
"Через неделю меня выпишут, и спустя несколько дней отдыха я снова отправлюсь в международный тур", – заявил он.
В пресс-службе певца опровергли сообщения, что у Кутуньо проблемы с сердцем.
Тото Кутуньо – певец, композитор, победитель "Евровидения-1990". Прославился благодаря песне "L’italiano". Сотрудничал с Адриано Челентано, Джо Дассеном и Далидой.
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