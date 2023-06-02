Беременную с эпилепсией госпитализировали с самолета в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "ДавидМГ"

Авиарейс из Москвы в Казань совершил незапланированную посадку в Нижнем Новгороде из-за эпилептического приступа у беременной пассажирки, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Аэропорт Стригино вызвал на себя скорую медицинскую помощь Нижнего Новгорода. Повод – женщина, 39 лет, на борту рейса Москва – Казань без сознания. Борт посадили. Медики быстро поднялись в самолет и оказали первую помощь при эпилептическом приступе. Осложнялась ситуация тем, что женщина была беременной", – написал Мелик-Гусейнов.

Как уточнил чиновник, после улучшения состояния пациентку доставили в городскую больницу № 13 для исключения острой неврологической патологии. Затем ее перевели городскую больницу № 21 в связи с наличием беременности.

Ранее сообщалось, что водитель в Приморье сбил людей на остановке из-за приступа эпилепсии.

Медики установили, что у водителя произошел приступ хронического заболевания. У одной пострадавшей многочисленные ушибы и ссадины, у второй – повреждения обоих конечностей.