Прокуратура выяснит причины пожара на "Красном Октябре" в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Нагатинская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства пожара во 2-м Котляковском переулке в Москве, где расположен завод "Красный Октябрь". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По предварительной информации, в результате пожара пострадал мужчина. Он госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Наталья Рассейкина. Ход и результаты проверки по делу поставлены на контроль ведомства.

Как сообщалось ранее, пожар на территории завода произошел по причине возгорания 200-литровых емкостей с дизельным топливом. Площадь пожара составила около шести квадратных метров. Сейчас огонь потушен.



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