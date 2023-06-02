Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:56

Происшествия

Прокуратура выяснит причины пожара на "Красном Октябре" в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Нагатинская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства пожара во 2-м Котляковском переулке в Москве, где расположен завод "Красный Октябрь". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По предварительной информации, в результате пожара пострадал мужчина. Он госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Наталья Рассейкина. Ход и результаты проверки по делу поставлены на контроль ведомства.

Как сообщалось ранее, пожар на территории завода произошел по причине возгорания 200-литровых емкостей с дизельным топливом. Площадь пожара составила около шести квадратных метров. Сейчас огонь потушен.

Причиной пожара на стоянке в Ногинске мог быть поджог

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика