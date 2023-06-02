Мать рассказала о последнем разговоре с дочерью-дизайнером, пропавшей на Кубани

Фото: телеграм-канал "112"

Мать рассказала о последнем разговоре с дочерью-дизайнером Валентиной Гавриловой, пропавшей на Кубани, сообщает телеканал "360".

По словам матери пропавшей девушки, Гаврилова жила в Кабардинке Краснодарского края. Последний раз мать с дочерью виделись 29 января. Днем 28 мая девушка выехала в Киров, заранее связавшись с матерью.

"Она написала мне СМС: "Мама, я села в такси, скоро буду на вокзале". В Кабардинке нет станции, поэтому она ехала в Новороссийск. У нее был куплен билет Новороссийск – Воркута, до своего города, она ехала в город Киров. Она в 21:16 мне написала, в 21:21 уже телефон был выключен и по сей день не включен, а в 21:55 поезд отходил", – сказала мать.

По ее словам, девушка не села в поезд. Кроме того, она не аннулировала билеты и не сдала их. На следующие дни ее дочь также билеты не приобретала.

Женщина считает, что у ее дочери не было ни врагов, ни недоброжелателей. Она рассказала, что Гаврилова – очень общительная девушка. Ее дочь много работала и направлялась в Киров на собеседование, где ей предложили хорошую работу. Собеседование должно было состояться 1 июня, подчеркнула мать.

Мать с отцом должны были заехать к дочери в гости в Киров 1 июня и привезти ей банки с огурцами, помидорами и вареньем. Женщина добавила, что все гостинцы были собраны, но поездка не состоялась.

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры приступили к поиску девушки. Кроме того, вечером 2 июня ее родители приглашены в отделение полиции. Родственники надеются, что девушку найдут живой.

Мать считает, что ее дочь не могла покинуть такси по пути на вокзал. Однако женщина знала, что на участке дороге, где могла ехать дочь, было ДТП.

"Автоавария была, но нам сказали, что она не попадала ни в одну больницу, ни в морг, ни в реанимацию, никуда. Я понимаю, что она могла из-за этой аварии не попасть на поезд, опоздать. А что было дальше – я не знаю", – сказала мать.

Женщина считает, что, если у дочери изменились планы и она не рассказала об этом матери, девушка могла рассказать об этом друзьям. Но в настоящее время никто не знает о судьбе девушки.

Ранее сообщалось, что 18 мая полиция и Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установили, что сын главы крупной сети медицинских лабораторий "Гемотест" Рудема Газиева Аким находится в городе Гороховце Владимирской области.

До этого в СМИ писали, что пропавший перестал выходить на связь 11 мая. Он летал в Санкт-Петербург, но после возвращения в Москву не пришел домой. Затем его отцу позвонили неизвестные и потребовали за сына выкуп в размере миллиона долларов.

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