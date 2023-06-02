Село Новая Погощь Брянской области попало под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Село Новая Погощь Суземского района подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом", – поделился глава региона.

По словам губернатора, все оперативные службы находятся на территории ЧП.

Утром 2 июня Богомаз сообщал, что украинская армия подвергла обстрелу село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших в результате этого не выявили, однако в одном из жилых домов вспыхнул пожар.

До этого ВСУ атаковали село Курковичи. Богомаз рассказал, что повреждения получили два домовладения и хозяйственные постройки.

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