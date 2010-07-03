В Москве четыре человека ранены из помпового ружья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что 2 мая в 01:00 в полицию поступило сообщение о выстрелах на улице Солнечная.
"Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что возле площадки для выгула собак между гражданами произошел конфликт, один из его участников сбегал домой, откуда вынес предположительно помповое ружье, он произвел несколько выстрелов в своих оппонентов", – заявили в ГУ МВД.
Отмечается, что всем четверым пострадавшим была оказана медицинская помощь, из них одному человеку потребовалась госпитализация.
Сотрудники полиции задержали стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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