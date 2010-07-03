Уголовное дело возбудили после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Фото: телеканал Санкт-Петербург

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

В результате инцидента пострадали три человека. Два из них находятся в состоянии средней тяжести, еще один – в легкой. Пострадавших доставили в клинику военно-полевой хирургии.

В Минобороны РФ заявили, что взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел в одном из служебных помещений административного здания академии.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в учебном классе на втором этаже.