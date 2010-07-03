Виктория Скрипаль рассказала о драке с экс-председателем ТСЖ

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала RT подробности конфликта с мужчиной, избившим ее и мужа.

Инцидент произошел во время собрания ТСЖ. Мужчина, который ранее возглавлял товарищество, набросился на нее и ее мужа.

"Вчера в процессе собрания членов ТСЖ он выказывал неприязнь в отношении меня и мужа. Утверждал, что я должна отдать квартиру государству, отказаться от родственников и раскаиваться", – отметила Скрипаль.

Затем мужчина ударил ее кулаком по лицу и ногой в живот. Ее мужу бывший председатель ТСЖ сломал палец. Скрипаль подчеркнула, что написала заявление в правоохранительные органы.

По ее словам, это не первый подобный инцидент с участием бывшего председателя ТСЖ. Потасовка между ними произошла в июне 2018 года. Тогда мужчина обратился в полицию, однако правоохранители не нашли вины Скрипаль.

Она полагает, что неприязнь вызвана ее активной жизненной позицией. Она заставила мужчину сделать ремонт на ее этаже, а также регулярно просила перерасчет из-за завышенных счетов.

"Он говорит, что мой дядя – предатель и я такая же. Но я просто не даю ему деньги воровать", – резюмировала Скрипаль.

Виктория Скрипаль – племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаль. Он и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери.

Британские власти утверждают, что за покушением на экс-сотрудника ГРУ и его дочь стоят российские спецслужбы. Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Лондон до сих пор не предоставил доказательств причастности России к инциденту.

