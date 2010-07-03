СМИ назвали причину крушения самолета совладелицы S7

Ошибка пилота является основной версией падения частного самолета Epic-LT, на борту которого были совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец, пишет газета "Коммерсант".
Отмечается, что в этот раз Филева предпочла шестиместный турбовинтовой одномоторный Epic, так как более привычный для нее реактивный двухмоторный бизнес-джет Gulfstream G550 не смог бы сесть на полосе аэродрома Эгельсбах.
Специалисты предполагают, что во время посадки пилот Андрей Дикун понизил скорость до критической величины. Это вызвало сваливание самолета в плоский штопор. Контроль над машиной был утерян, и полет превратился в падение. До этого пилот не сообщал о каких-либо проблемах на борту.
На подлете к Эгельсбаху самолет получил разрешение на посадку. Пилот уведомил об отключении от системы радиолокационного управления и переходе на визуальный полет.
Данный аэропорт не был оборудован современными системами контроля захода на посадку. Однако видимость и погода позволяли летчику контролировать ситуацию.
Через 8 минут после выхода на связь Epic рухнул на в нескольких километрах от аэропорта. Пожар в самолете вспыхнул сразу. По словам экспертов, даже если находившиеся на борту люди пережили удар, то они через мгновение погибли в огне.
Акционер S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун погибли 31 марта в авиакатастрофе в Германии близ аэропорта Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). В настоящий момент идет расследование.
По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна.
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