Названа причина пожара в дагестанском селе

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Из-за пожара в высокогорном селе Тисси-Ахитли Дагестана жилья лишись 60 человек. Сгорели 17 домов и 14 хозяйственных строений, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Цумадинского района Анваргаджи Вечедова.

О ЧП стало известно накануне. Общая площадь пожара составила 2,5 тысяч квадратных метров. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на соседние постройки.

"17 домов пострадали от огня: из них 11 полностью сгорели, остальные – частично. 64 человека проживали в этих 17 домах", – сообщил Вечедов. Он также добавил, что медицинская помощь никому не понадобилась.

По информации ГУ МЧС, основная причина произошедшего – попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено. Район, где случился масштабный пожар, находится на труднодоступной территории. Точную причину ЧП установят специалисты, которые начали работу в субботу, 2 марта. В республике начат сбор гуманитарной помощи погорельцам.