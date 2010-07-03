Названа причина пожара в дагестанском селе

Из-за пожара в высокогорном селе Тисси-Ахитли Дагестана жилья лишись 60 человек. Сгорели 17 домов и 14 хозяйственных строений, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Цумадинского района Анваргаджи Вечедова.
О ЧП стало известно накануне. Общая площадь пожара составила 2,5 тысяч квадратных метров. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на соседние постройки.
"17 домов пострадали от огня: из них 11 полностью сгорели, остальные – частично. 64 человека проживали в этих 17 домах", – сообщил Вечедов. Он также добавил, что медицинская помощь никому не понадобилась.
По информации ГУ МЧС, основная причина произошедшего – попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено. Район, где случился масштабный пожар, находится на труднодоступной территории. Точную причину ЧП установят специалисты, которые начали работу в субботу, 2 марта. В республике начат сбор гуманитарной помощи погорельцам.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.