В дагестанском селе загорелись 20 домов

В селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана загорелись 20 домов. Общая площадь пожара составляет 2,5 тысяч квадратных метров, сообщает "Говорит Москва".

Из-за плотной застройки огонь быстро распространяется на соседние постройки. Данных о пострадавших пока нет.

Главы Цумадинского района Анваргаджи Вечедов сообщал о шести сгоревших домах.

К настоящему моменту пожар локализован, но не потушен. По уточненным данным, сгорело 11 домов.