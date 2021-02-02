Два пациента устроили драку со стрельбой в крымской больнице

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Конфликт между двумя посетителями больницы Феодосии перерос в драку. В результате один из пациентов выстрелил в оппонента, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"Конфликт перерос в драку, оба участника получили телесные повреждения", – уточнили в правоохранительных органах.

По данным ведомства, один из мужчин, участвовавших в драке, применил травматический пистолет. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия, добавили в МВД.

Ранее в центре Москвы госпитализировали мужчину с ранением груди. По данному факту возбуждено уголовное дело.