В центре Москвы эвакуировали кафе

Фото: Москва 24

Спасатели эвакуировали посетителей итальянского кафе из-за задымления на улице Высоцкого в Москве, сообщает телеканал Москва 24.

В здании сработала пожарная сигнализации, на вызов прибыли несколько экипажей МЧС. Пожарные выяснили, что в вентиляции загорелся жировой налет. Это не первый подобный случай в столице.