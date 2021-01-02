Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека, включая семилетнюю девочку, погибли в результате столкновения фуры с легковым автомобилем в подмосковных Луховицах, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

"Накануне в 21:05 на 151-м километре автодороги "Урал" на территории Луховиц произошло ДТП с участием двух транспортных средств – фуры "Вольво" и легкового автомобиля "Форд". В результате ДТП погибли три человека, среди них несовершеннолетняя девочка 2013 года", – сказали в полиции.

Еще один четырехлетный ребенок, по данным МВД, госпитализирован.

Ранее в ДТП с участием грузовика и минивэна в Ростовской области погибли четверо взрослых и пострадали трое детей. По факту произошедшего организована проверка.