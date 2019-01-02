Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела еще двух погибших

Фото: ТАСС/Илья Московец

Спасатели обнаружили тела еще двух человек при разборе завалов на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на МЧС по Челябинской области сообщает ТАСС.

Обнаружены тела девочки возрастом около трех лет и мужчины. Ранее сообщалось о гибели 16 человек, в том числе ребенка. Таким образом, в результате ЧП погибли два ребенка. Под завалами остаются 23 человека.

31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме в Магнитогорске, что привело к обрушению одного подъезда. Спасатели спасли шесть человек, в том числе двоих детей. Работу осложняет низкая температура в Магнитогорске и угроза дальнейшего обрушения дома.

Спустя несколько часов после ЧП в Магнитогорск прибыл Владимир Путин и провел экстренное совещание. По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий взрыва.

1 января спасатели обнаружили под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел под завалами 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Ребенка доставили на лечение в Москву, за ночь его состояние не ухудшилось.

Несколько СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что взрыв произошел в результате теракта. В Следственном комитете опровергли эту информацию. При исследовании завалов дома взрывотехники не обнаружили следов взрывчатки.

