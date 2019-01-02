Фото: ТАСС/Илья Московец

Число жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске выросло до 16 человек. Об этом со ссылкой на МЧС Челябинской области сообщает ТАСС.

Спасатели извлекли из-под завалов тела двух женщин. Ранее сообщалось о гибели 14 человек. Под завалами остаются 25 человек.

31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме в Магнитогорске, что привело к обрушению одного подъезда. Спасатели спасли шесть человек, в том числе двоих детей. Работу осложняет низкая температура в Магнитогорске и угроза дальнейшего обрушения дома.

Спустя несколько часов после ЧП в Магнитогорск прибыл Владимир Путин. Президент провел экстренное совещание и поручил создать правительственную комиссию для ликвидации последствий взрыва.

1 января спасатели обнаружили под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел под завалами 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Ребенка доставили на лечение в Москву. По словам врачей, за ночь его состояние не ухудшилось.

Сегодня спасатели обследовали строительные конструкции 11 подъездов дома при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна". Результаты обследования станут известны позже.

