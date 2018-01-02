Полиция проверяет сообщение о минировании магазина "Пятерочка" на севере Москвы

2 января, 23:34
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в продуктовом магазине "Пятерочка" на севере Москвы.
"В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в продуктовом магазине по улице Лавочкина, 18. На месте работают кинологи", – рассказал ТАСС источник в экстренных службах города.
Собеседник агентства не уточнил, проводилась ли эвакуация людей.
Ранее днем из-за сообщения об угрозе взрыва в жилом доме на Рублевском шоссе в Москве были эвакуированы 40 человек.
За сутки из-за атак телефонных террористов эвакуировали более 50 различных объектов в 30 российских городах. Неизвестные сообщали о бомбах в ТЦ, фитнес-клубах и бассейнах, аэропортах, на станциях метро, в ресторанах и гостиницах. Всего были эвакуированы 14 тысяч человек. При этом все сообщения были ложными.
В конце декабря в Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" в ТЦ произошел взрыв. Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения. В результате взрыва пострадали 18 человек.
Ответственность за взрыв в магазине на себя взяла запрещенная в РФ и других странах террористическая организация "Исламское государство".
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