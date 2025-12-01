Узел связи телефонных мошенников ликвидировали в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Санкт-Петербурге ликвидировали узел связи телефонных мошенников и заблокировали 30 тысяч ежедневных звонков, поступавших с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Предварительно, местный житель вступил в сговор с представителем иностранных мошеннических call-центров. По его указанию мужчина разместил GSM-шлюзы для пропуска телефонного трафика и обеспечил маскировку их функционирования. Затем он привлек жителя Самарской области, который удаленно настраивал оборудование, предоставлял серверы маршрутизации и устанавливал антенны связи.

Таким образом, граждане создали в Петербурге и Тольятти стационарный технический центр, который позволял аферистам звонить потенциальным жертвам, а также обеспечивать работу абонентских терминалов для хищения средств. За незаконную деятельность злоумышленники еженедельно получали до 2 тысяч долларов в криптовалюте, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемых задержали в Петербурге и Самарской области. Во время обысков у них изъяли 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт, компьютерную технику и средства связи.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Фигуранты подозреваются в причастности к 24 мошенничествам, совершенным в Санкт-Петербурге, Ленобласти и ряде других регионов, добавила Волк.

Ранее жертвой мошенников стала дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Преступники прибегли к шантажу, угрозам и психологической обработке, а также запугивали девушку, обещая распространить фейки в соцсетях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.