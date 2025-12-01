Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 13:02

Происшествия

Узел связи телефонных мошенников ликвидировали в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Санкт-Петербурге ликвидировали узел связи телефонных мошенников и заблокировали 30 тысяч ежедневных звонков, поступавших с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Предварительно, местный житель вступил в сговор с представителем иностранных мошеннических call-центров. По его указанию мужчина разместил GSM-шлюзы для пропуска телефонного трафика и обеспечил маскировку их функционирования. Затем он привлек жителя Самарской области, который удаленно настраивал оборудование, предоставлял серверы маршрутизации и устанавливал антенны связи.

Таким образом, граждане создали в Петербурге и Тольятти стационарный технический центр, который позволял аферистам звонить потенциальным жертвам, а также обеспечивать работу абонентских терминалов для хищения средств. За незаконную деятельность злоумышленники еженедельно получали до 2 тысяч долларов в криптовалюте, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемых задержали в Петербурге и Самарской области. Во время обысков у них изъяли 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт, компьютерную технику и средства связи.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Фигуранты подозреваются в причастности к 24 мошенничествам, совершенным в Санкт-Петербурге, Ленобласти и ряде других регионов, добавила Волк.

Ранее жертвой мошенников стала дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Преступники прибегли к шантажу, угрозам и психологической обработке, а также запугивали девушку, обещая распространить фейки в соцсетях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

МВД составило список фраз для распознавания мошенников

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика