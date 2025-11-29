Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стала жертвой мошенников. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, началось все с кода для получения доставки. После этого злоумышленники прибегли к шантажу, угрозам и психологической обработке. Чибис уточнил, что они запугивали девушку, обещая распространить фейки в социальных сетях.

"Таким образом мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги", – отметил губернатор.

Он также указал, что по данному факту было заведено уголовное дело.

"Никто, кажется, не застрахован ни от чего, это может стать предостережением для того, чтобы кто-то повелся на мошеннические действия", – добавил Чибис.

Ранее в столице задержали троих молодых людей, работавших на телефонных мошенников. По данным следствия, они помогали организовывать работу сим-боксов в Москве и Подмосковье с октября 2025 года. В ходе допроса правоохранители выяснили, что за выполнения задач злоумышленники перечисляли молодым людям деньги.

