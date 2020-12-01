В Москве трое неизвестных избили охранника магазина из-за колбасы

09:47
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Неизвестные напали на охранника магазина в центре столицы и устроили там погром. Инцидент произошел в магазине "Магнолия" на улице 1-й Тверской-Ямской, доме 29, строении 1, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказал кассир, в торговый зал зашел мужчина в форме доставщика еды Delivery Club, взял из мясного отдела батон колбасы и собирался покинуть магазин, не оплатив товар.
Охранник магазина попытался остановил посетителя, в результате чего завязалась драка. Незнакомец выбежал на улицу и вернулся уже в компании двух мужчин. Все трое набросились на охранника, отобрав у него биту. Избив охранника, нападавшие скрылись.
В столичном главке МВД уточнили, что неизвестные разбили витрины и стеллажи торгового зала. Охранника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломами костей черепа. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее в Москве инициировали проверку в связи с дорожным конфликтом с участием бойца MMA Ислама Абасова. Заявителю нанесли телесные повреждения неизвестные лица, которые вышли из автомобиля Porsche.
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