Задержанного во Франции бизнесмена Кузьмичева отпустили под залог в 8 млн евро

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Совладельца "Альфа-групп" Алексея Кузьмичева, которого задержали во Франции и обвинили в отмывании денег, отпустили под залог в 8 миллионов евро и поместили под судебный контроль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру (PNF).

В ведомстве уточнили, что российскому бизнесмену предъявили обвинения в налоговом мошенничестве, предполагаемом отмывании денег, а также в организации теневой занятости в составе преступной группировки.

"Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако господин Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию", – сказали в прокуратуре.

Кузьмичева задержали во Франции 30 октября по подозрению в махинациях с налогами. По данным СМИ, в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски. В ходе них были найдены пачки наличных денег, писали в прессе.

Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва будет защищать права совладельца компании "Альфа-Групп" как гражданина РФ, если он сам этого пожелает.