Коммунальщик погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Украинская армия сбросила взрывное устройство с дрона на бригаду коммунальщиков в Херсонской области, один человек скончался. Об этом председатель правительства региона Андрей Алексеенко рассказал в своем телеграм-канале.

"Несколько часов назад в Алешках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения", – отметил он.

Алексеенко добавил, что власти окажут необходимую помощь семье погибшего.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района Белгородской области.

Как уточнял губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки