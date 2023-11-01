Запрещенного в служении священника в Татарстане заподозрили в убийстве жены

Фото: телеграм-канал Mash

Запрещенного в священнослужении за дисциплинарные нарушения клирика Чистопольской епархии иерея Михаила Зубарева подозревают в убийстве супруги. Об этом сообщается в телеграм-канале Татарстанской митрополии.

В сообщении говорится, что Зубарев убил жену 31 октября в Нижнекамском районе Татарстана. Отмечается, что мужчина является бывшим клириком Казанского храма в Нижнекамске. Он находился под запретом с октября текущего года из-за нарушения канонических церковных норм.

Уточняется, что глава Татарстанской митрополии уже получал письма прихожан с жалобами на недостойное поведение отца Михаила, другие священники также сообщали о его неподобающем поведении. В поведение иерея в последние месяцы замечали странности, которые заставляли усомниться в его психическом здоровье.

"На основании сведений о дисциплинарных нарушениях правящий архиерей <...> 17 октября принял решение о запрещении <...> Зубарева в священническом служении", – отметили в тексте.

На данный момент священник находится под стражей. Правоохранители ведут следствие. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил соболезнования родственникам погибшей.

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