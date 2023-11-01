В Севастополе отменили воздушную тревогу

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Воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Отбой воздушной тревоги!" – написал он.

В городе на данный момент возобновил работу только наземный общественный транспорт. В связи с этим автомобильную часть Крымского моста открыли спустя 50 минут после приостановки движения.

При этом губернатор Севастополя предупредил, что военные применили табельные средства маскировки, поэтому жители города могли наблюдать дым в районе бухты.

Ранее Развожаев сообщал об объявлении воздушной тревоги. Это произошло в 06:47 по московскому времени. Из-за этого в информационном центре по автомобильным дорогам заявили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым.

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