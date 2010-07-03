Фото: flightradar24.com

Пассажирский самолет Superjet авиакомпании "Ямал" совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Самолет Superjet приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме", – сказал собеседник агентства

Он добавил, что воздушное судно на полосе встречали представители экстренных служб. В результате экстренной посадки никто не пострадал. По предварительной информации, причиной отказа двигателя стало попадание в него птицы.

Самолет совершал рейс Тюмень – Санкт-Петербург. Во время полета у воздушного судна отказал левый двигатель. Экипаж принял решение выработать топливо и вернуться в Тюмень.

Предварительно, на борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа воздушного судна.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово был задержан самолет авиакомпании Utair, который должен был вылететь в Сургут. На номер 112 поступил анонимный звонок о минировании, после чего к воздушному судну прибыли экстренные службы.

Личность лжеминера удалось установить менее чем за час. Хулигана задержали, ему грозит уголовная ответственность и большой штраф.

