Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:20

Самолет Superjet приземлился в аэропорту Тюмени

происшествия транспорт

Фото: flightradar24.com

Пассажирский самолет Superjet авиакомпании "Ямал" совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Самолет Superjet приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме", – сказал собеседник агентства

Он добавил, что воздушное судно на полосе встречали представители экстренных служб. В результате экстренной посадки никто не пострадал. По предварительной информации, причиной отказа двигателя стало попадание в него птицы.

Самолет совершал рейс Тюмень – Санкт-Петербург. Во время полета у воздушного судна отказал левый двигатель. Экипаж принял решение выработать топливо и вернуться в Тюмень.

Предварительно, на борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа воздушного судна.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово был задержан самолет авиакомпании Utair, который должен был вылететь в Сургут. На номер 112 поступил анонимный звонок о минировании, после чего к воздушному судну прибыли экстренные службы.

Личность лжеминера удалось установить менее чем за час. Хулигана задержали, ему грозит уголовная ответственность и большой штраф.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика