Локализован пожар в торговых рядах в Петушках

Фото: скриншот видео телеграм-канала "МК: срочные новости"

Пожарным удалось локализовать возгорание в торговых рядах в городе Петушки Владимирской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 13:22 объявлена локализация пожара", – сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлечены 60 человек и 22 единицы техники. В экстренных службах региона сообщили, что из двухэтажного здания площадью 60 на 30 квадратных метров эвакуированы 15 человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ангаре с древесиной в городском округе Чехов. Пожар начался около 8:40 утра в металлическом ангаре. Огонь распространился на площади 1,7 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

